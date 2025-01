Polícia recupera contêiner furtado há cinco meses em Campo Grande

Um contêiner avaliado em R$ 40 mil, que havia sido furtado em agosto de 2024, foi recuperado durante a tarde de quinta-feira (9) pela Polícia Civil, durante operação conduzida pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o objeto, que servia como escritório e estava equipado com uma mesa e três cadeiras, foi encontrado na Avenida Três Barras, no Bairro Vilas Boas, após o trabalho realizado pelo Setor de Investigação.

Após apuração de denúncia, os investigadores se deslocaram ao local, onde o contêiner estava sendo utilizado em um lava-jato. O responsável pelo estabelecimento alegou que o objeto havia sido deixado por um amigo, que prometeu buscá-lo em breve. Também estava presente um trabalhador que realizava melhorias no contêiner, como pintura e instalação de ar-condicionado.

Durante a ação policial, o proprietário foi chamado ao local e reconheceu o contêiner, utilizando uma chave ainda em sua posse para abrir a porta e confirmar sua propriedade.

Diante das evidências, os envolvidos, incluindo o responsável pelo lava-jato, de 47 anos, e seu amigo, de 38 anos, foram conduzidos à delegacia. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de receptação.

