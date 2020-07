PRF apreende 173 Kg de maconha em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 173 Kg de maconha, na manhã deste domingo (12), em Ponta Porã (MS). A droga foi localizada dentro do porta-malas, nas portas dianteiras e nas laterais de um veículo, com placas de Presidente Prudente (SP), abordado pela equipe de policiais rodoviários federais no km 68 da BR 463.

Segundo a PRF, os agentes desconfiaram do condutor, depois que o observaram transitando por uma via paralela, por trás da Unidade Operacional da PRF e resolveram abordá-lo.

Ao ser questionado sobre a droga, o homem, de 25 anos, disse que reside em Ponta Porã e que foi contratado por um desconhecido para transportar o ilícito até Dourados (MS) e que receberia 2 mil reais para isso. Ao todo, foram apreendidos 173 Kg (cento e setenta e três quilos) de maconha em diversos tabletes.

Deixe seu Comentário

Leia Também