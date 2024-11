Rapaz é ameaçado de morte por menor de idade após briga durante festa em Dourados

Uma discussão entre vizinhos, um adulto e outro menor de idade, no Bairro Cerrito, em Dourados, na saída para o Distrito de Picadinha/Itahum, resultou em uma ameaça de morte e um registro de boletim de ocorrência.

Segundo informações do Dourados News, o alvo das ameaças procurou a polícia informando que o desentendimento começou em uma reunião entre amigos e familiares na casa de uma moradora da região, onde havia consumo de bebidas.

Após uma discussão, o comunicante, de 23 anos, e um vizinho, de 16 anos, se envolveram em uma briga física. Foi somente após cerca de duas horas do final da briga e a vítima ter voltado para sua residência que o menor de idade foi até o local, portando uma faca, para ameaçá-lo de morte.

A cena e as ameaças foram presenciadas pela mãe, avó e irmãos do comunicante, que temendo por sua segurança e de sua família, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município.

