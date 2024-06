Receptador é preso em desmanche de moto no Ramez Tebet

A Polícia Civil, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada na Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), elucidou nesta quinta-feira (20), um roubo de moto que havia ocorrido durante o domingo (16), Avenida das Bandeiras, no Bairro Jóquei Club, em Campo Grande. O veículo chegou a ser localizado, mas a motocicleta já estava desmontada.

Conforme a apuração policial, o autor do roubo pediu um lanche e com a chegada do motoentregador, anunciou o assalto. O crime foi então notificado as autoridades, que conseguiram identificar que o ladrão é um rapaz de 20 anos, já conhecido prática de roubos de veículos. Ele estava evadido do sistema prisional e foi localizado e capturado pela DEFURV.

A motocicleta já tinha sido vendida pelo autor para um receptador, de 23 anos. A moto estava sendo desmontada em uma casa no Bairro Ramez Tebet. A moto estava toda desmontada. As peças foram todas localizadas, apreendidas e serão restituídas à vítima.

O comprador da moto foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

