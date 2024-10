Trabalhador morre ao perder o controle da moto e bater em Fiat Uno em Dourados

Um trabalhador, identificado como Gilson Alves da Silva Brito 46 anos, morreu na manhã deste sábado (5), ao colidir frontalmente com um Fiat Uno a 400 metros da rotatória que da acesso ao Hospital da Missão em Dourados.

Conforme informações apuradas no local pelo repórter Sidnei Bronka, a vítima trabalha em uma papelaria e estaria indo fazer uma entrega com o material em uma carretinha reboque na motocicleta.

O condutor do Fiat Uno contou que Gilson perdeu o controle da motocicleta ao tentar fazer a curva na pista do Anel Viário, sentido a Avenida Presidente Vargas, e acabou colidindo com o veículo que vinha na pista contrária.

Os condutor e o passageiro do Fiat Uno acionaram o socorro, mas o homem morreu no local. A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar estiveram no local e trânsito pela manhã é coordenado em sentido único da pista.

