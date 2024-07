Traficante foge de abordagem, perde o controle e sai ileso de acidente em Jardim

Um traficante que não teve a identidade revelada, foi preso após sofrer um acidente enquanto fugia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o carro carregado de drogas em Alto Caracol, distrito de Jardim.



Conforme o Jardin MS News, a PRF informou que o condutor fugiu da ordem de parada da Polícia Militar quando estava no trecho em Alto Caracol. Então, os militares comunicaram a PRF acerca da situação.



A PRF de Jardim já estava preparada e também tentou abordar o motorista, que continuou a fuga em alta velocidade por cerca de 15 quilômetros. Os policiais chegaram a disparar contra os pneus e o motorista perdeu o controle da direção, colidindo a Hilux em uma árvore, às margens da pista.



O homem chegou a ser arremessado e, apesar de o veículo ter ficado destruído, ele saiu ileso do acidente. Ele foi socorrido, mas de acordo com a PRF “a mata amorteceu a queda e ele não quebrou nenhum osso”.



A caminhonete tinha indícios de adulteração e levava 1,7 tonelada de maconha.



