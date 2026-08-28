Depois de apresentar as propostas para segurança, saúde, educação, infraestrutura, turismo e meio ambiente, o plano de governo de Renato Gomes (DC), candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, também traz medidas voltadas à cultura e ao esporte. Entre as ações estão a valorização dos artistas locais e o uso de atividades esportivas e culturais como forma de prevenção à criminalidade.

Prioridade para artistas de MS

Na cultura, Renato Gomes propõe priorizar artistas sul-mato-grossenses em eventos e editais financiados pelo poder público. A intenção é restringir, dentro dos limites da legislação, a contratação de artistas de outros estados e fazer com que uma parcela maior dos recursos públicos destinados ao setor permaneça em Mato Grosso do Sul.

Segundo o plano, a medida pretende movimentar a economia criativa e fortalecer manifestações culturais regionais, incluindo as culturas pantaneira, sertaneja, indígena e de fronteira. Um dos indicadores previstos é justamente o percentual dos cachês e recursos de editais destinado a artistas do Estado.

A proposta é considerada de longo prazo, para implantação ao longo dos quatro anos de mandato, e não prevê aumento significativo de despesas, já que a ideia é mudar a prioridade na distribuição dos recursos já destinados à área.

Esporte e cultura na prevenção ao crime

O esporte aparece no plano de Renato Gomes ligado principalmente à segurança pública. A proposta é ampliar o acesso à escola em tempo integral, às atividades esportivas e à cultura em regiões consideradas de maior risco social.

A estratégia parte do diagnóstico de que a falta de oportunidades pode facilitar o recrutamento de jovens pela criminalidade. Com isso, o candidato pretende utilizar esporte, educação e cultura como ferramentas de prevenção, com ações permanentes durante os quatro anos de governo.

Nos próximos dias, a série seguirá apresentando as propostas dos demais candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, divididas pelos principais eixos dos planos registrados para a disputa eleitoral.