Beto Avelar será o indicado do PP e Avante para presidência da Câmara

Os vereadores encerraram nesta quinta-feira (19), os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Campo Grande e uma das grandes dúvidas para o próximo mandato, é quem são os nomes que disputarão a Mesa Diretora para o biênio de 2025/26, sendo que apenas uma chapa está definida, com Papy (PSDB) candidato à presidência.

A chapa com a liderança tucana já havia adiantado que 24 vereadores haviam assinado um documento apoiando o grupo, mas mesmo sem a presidente municipal do PP, Adriane Lopes, ‘bater o martelo’, o partido, junto como Avante se movimenta e o nome indicado será o de Beto Avelar, líder da prefeita na Câmara.

“Está praticamente sacramentado que vai ser o meu nome, e nós vamos estar com uma chapa para concorrer à presidência da Câmara”, contou Beto Avelar à imprensa. Mesmo sem citar como seria construída essa chapa, o parlamentar destacou que existe um acordo para que Carlão fique com a 1ª secretaria, a segunda posição mais importante da Casa.



“Existe um compromisso, tanto da Adriane Lopes, quanto da Tereza Cristina, nós vamos estar conversando também com o Carlão, disponibilizando essa primeira secretaria para ele, mas vamos estar conversando com todos, todos os partidos, não só os que têm bancada, mas também aqueles que de forma individual se elegeram”.

Sobre as 24 assinaturas em favor da Papy, o líder da prefeita indicou que ainda haverá muita conversa com os outros vereadores e o quadro pode se reverter até 1° de maio, data limite para o registro da chapa e quando haverá a eleição da Mesa.

Ao JD1, Delei Pinheiro também confirmou a necessidade de ter um membro do PP, partido da prefeita, na diretoria. “O que eu sempre disse e continuo afirmando é que o PP deveria ter um espaço dentro da Mesa Diretora, até porque nós temos a segunda maior bancada".



Por sua vez, Papy ainda acredita que possa haver um consenso, mas já adiantou a probabilidade de uma disputa entre as chapas. “A informação que a gente teve é que eles teriam uma candidatura, então provavelmente vamos ter uma disputa. A gente fez um pré-encaminhamento de um acordo ontem e eles mudaram o tom das tratativas. Tem tempo ainda para conversar, é possível ainda que tenhamos o consenso, esse é o objetivo, principalmente para harmonia na casa", afirmou ao JD1 Notícias.



A Mesa Diretora do grupo seria: Papy (presidência), vereador Carlão (PSB - 1ª secretaria), André Salineiro (PL 1° vice-presidente). Luiza Ribeiro (PT) e Ronilço Guerreiro (Podemos), ficam com 2ª e 3ª Secretaria, ainda não definidos em quais lugares. A 2ª vaga de vice e 3ª ficam divididas com o Pastor Neto Santos (Republicanos) e outra com o PP, ou pode ir para o União Brasil, com indicação do Dr. Lívio Viana.

