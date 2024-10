Eleições municipais serão acompanhadas por cinco missões nacionais

As eleições municipais deste ano, que acontecem neste domingo (6), serão acompanhadas por cinco missões de observadores nacionais, que irão verificar a transparência e a integridade das eleições brasileiras.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (3) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as equipes credenciadas pelo tribunal vão percorrer 23 estados durante o pleito. Apenas os estados do Amapá, Piauí e Tocantins não receberão a visita de observadores.

Compõem o grupo de observadores o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), da Transparência Eleitoral Brasil, Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (Anadep), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Além das equipes nacionais, as eleições contarão com participação de missões internacionais. Até o momento, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Parlamento do Mercosul (Parlasul) assinaram acordos com o TSE para acompanharem o pleito.

