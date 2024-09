JD1TV: Youssif quer voltar à Câmara para "ajudar a construir a cidade"

Três vezes vereador de Campo Grande, deputado estadual de 2007 a 2011, e após uma pausa por conta de problemas de saúde, Youssif quer voltar a ocupar um cargo político, nesta ocasião, o de vereador de Campo Grande.

“Minha meta é estabelecer uma agenda positiva para a cidade de Campo Grande”, disse. Youssif pretende voltar a atuar na desfavelização da Capital, causa que o deixou conhecido na cidade. Além de voltar a ajudar famílias carentes a encontrar moradia digna, longe das favelas.

O candidato quer ajudar a "construir a cidade", como afirma que sempre fez. Além de contribuir com a saúde e a infraestrutura.

Assista:

