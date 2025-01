Lula confirma evento em memória dos ataques de 8 de janeiro no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, na última sexta-feira (3), que um evento será realizado nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, para lembrar os dois anos dos atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, com invasão e depredação dos prédios públicos.

A solenidade terá início às 9h30, na Sala de Audiências do Planalto, com a entrega do Relógio de Dom João VI, destruído por Antônio Cláudio Alves Ferreira durante a invasão ao Palácio do Planalto e restaurado por especialistas da Suíça, sem custos para o governo brasileiro.

Além disso, outras 21 obras que foram alvos dos ataques e que foram restauradas no Palácio da Alvorada, também serão entregues durante a solenidade.

Conforme o planejamento divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a segunda etapa do evento está prevista para às 10h30, quando será apresentada a obra As Mulatas, de Di Cavalcante.

Cinco alunos do Projeto de Educação Patrimonial também entregarão ao presidente Lula as réplicas que produziram da ânfora e de As Mulatas.

A terceira etapa do evento será uma cerimônia com a presença de autoridades, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, às 11h, e logo após, o presidente Lula descerá a rampa do Planalto, acompanhado de seus ministros e demais autoridades, para encontrar o público.

Também acontece o Abraço da Democracia, na Praça dos Três Poderes, com participação prevista de autoridades dos Três Poderes, além de integrantes do Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Embaixada da Suíça e movimentos sociais.

