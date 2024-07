Milei volta a atacar Lula e o chama de "dinossauro idiota" nas redes sociais

Reforçando os atritos entre as relações, o presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, desta vez o chamando de “perfeito dinossauro idiota” em suas redes sociais.

Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, o mandatário argentino voltou a criticar Lula em diversos temas, como a tentativa de golpe de Estado na Bolívia, que ele classificou como “fraude”, e as eleições na Argentina.

Milei acusou Lula de tentar interferir no pleito argentino do ano passado, em que ele foi eleito. “Se tivéssemos feito as coisas como esse grande dinossauro idiota disse, o LLA [partido La Libertad Avanzai] teria perdido. Não prestamos atenção nele e vencemos”, disse o presidente vizinho.

Ele ainda se justificou sobre os ataques feitos contra Lula, em que o chamou de ‘corrupto’ e ‘comunista’. “Depois dos ataques de Lula (especialmente sua forte interferência na campanha eleitoral e sólido apoio à campanha mais suja da história), ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade (ele foi preso por corrupção e é comunista)”, escreveu Milei.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também