Proposta prevê a disponibilidade de protetor auricular gratuito para autistas na Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (17), em primeira discussão o projeto de lei do vereador Silvio Pitu, que institui o fornecimento gratuito de protetor auricular para pessoas diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em Campo Grande.

Os abafadores de ruídos são projetados para pessoas autistas que convivem com sensibilidade sensorial. Os trabalhos têm início às 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

Também passa por apreciação o projeto de lei n. 11.348/24, que cria o programa “Colo para Mãe”, dedicado a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental de mulheres gestantes, parturientes e puérperas. A proposta é do vereador Dr. Loester.

