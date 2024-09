Riedel reúne secretários para discutir ações e entregas para 2025

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reuniu secretários de importantes pastas para, desde já, discutir ações e entregas a serem feitas durante 2025, dentro de um escopo de atuação transversal que marca o Estado.

“É muito importante definir desde o início essa transversalidade, pois ela é fundamental no alinhamento dos projetos de curto, médio e longo prazo. E nesse ano já estamos definindo as ações para todo o 2025”, explica o governador Eduardo Riedel.

Participaram do encontro com Riedel os secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Eduardo Rocha (Casa Civil), Maurício Simões (Saúde) e Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira (Sead), que puderam também avaliar os projetos executados em 2024. O secretário de Governo, Rodrigo Perez, também acompanhou a conversa de planejamento.

As ações, projetos e programas das secretarias devem contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico, logístico e social de Mato Grosso do Sul, auxiliando assim no avanço em diferentes áreas estratégicas, garantindo a continuidade do progresso regional, beneficiando a população em todos os 79 municípios Sul-mato-grossenses.

Fora isso, a avaliação dos resultados e o planejamento anual é realizado desde maio, quando a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) iniciou as reuniões de avaliação dos contratos de gestão – que estabelecem metas e indicadores a serem cumpridos por cada secretaria de Estado.

“Para podermos entregar à população o que foi apresentado no plano de Governo, é preciso que haja acompanhamento durante todo o processo. E para as ações dos próximos anos, reunimos o time para fazer esse alinhamento”, afirma Perez.

JD1 Notícias

