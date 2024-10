Rose promete implementar drenagem e barragens de contenção contra enchentes

Para ações de prevenção em relação aos efeitos da mudança climática, a candidata Rose Modesto (União Brasil), falou em entrevista à Rádio Morena que irá investir em infraestrutura. “A atual administração não está limpando as bocas de lobo, que é um trabalho importante para se prevenir os alagamentos. As obras precisam ser melhor planejadas”, completou.

Rose Modesto afirmou que vai construir barragens de contenção para retardar a velocidade das águas pluviais e com isso evitar as enchentes. O custo de construção de cada bacia de contenção é de R$ 7 milhões. “O Plano Municipal de Drenagem Urbana da cidade será atualizado, para evitar tragédias que possam ocorrer com as mudanças climáticas. Campo Grande é uma das 7 cidades com risco de desastres climáticos, porque é banhada por 33 córregos, tem 96 nascentes e 11 bacias. Estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas e precisamos encarar os problemas de verdade”, continuou.

A candidata explicou a necessidade de se plantar mais árvores como prevenção às enchentes em Campo Grande e em relação a polêmica dos pontos de ônibus no meio das ruas nos corredores de ônibus, Rose Modesto reiterou que vai consultar as instâncias jurídicas e administrativas competentes para fazer a retirada dessas obras, respeitando a legislação.

O programa de governo traçou quatro grandes eixos na Mobilidade Urbana, que nascem em cada uma das 4 saídas: Sidrolândia, Corumbá, Três Lagoas, e São Paulo. Os eixos vão cortar a cidade de um extremo a outro e conectar o anel externo da cidade aos anéis intermediário e central, por meio de vias rápidas utilizadas por BRT (Ônibus Rápido ou Bus Rapid Transport) e semáforos inteligentes, que dão preferência a esses veículos. Com isso, a viagem ganhará mais velocidade e o transporte ficará mais atrativo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também