Três candidatos à Prefeitura da Capital estão registrados no TRE-MS

Apenas três dos oito candidatos aprovados em convenções para concorrer a Prefeitura de Campo Grande registraram candidatura no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Camila Jara (PT), Beto Pereira (PSDB) e Beto Figueiró (Novo), são os únicos aguardando julgamento, pois o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.



O PT registrou Camila e Zeca do PT, na federação Brasil da Esperança com o PCdoB e PV. A deputada declarou R$ 260.231,73 em bens e terá a disposição R$ 9.883.449 mil a serem gastos no 1° turno da campanha e 3.953.379,68 em caso de segundo turno.



Pela Federação Juntos pela Mudança Beto Pereira, foi registrado na quinta-feira (8). O deputado declarou R$ 2.711.315 mil em bens e terá disponível em gastos de campanha, o mesmo montante de seus dois adversários registrados.

Pelo Novo, o advogado Beto Figueiró também teve candidatura registrada na quinta-feira (8), e declarou R$ 828.500 mil em bens.

Os demais candidatos já anunciados, Adriane Lopes (PP), Rose Modesto (União Brasil), Ubirajara Martins (DC), Luso Queiroz (PSOL) e Jorge Batista (PCO), precisam se registrar até 15 de agosto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também