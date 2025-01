Veja quem são os secretários escolhidos por Adriane Lopes

Os novos secretários e diretores-presidentes das secretarias e autarquias, nomeados pela Prefeita Adriane Lopes para o mandato de 2025-2028, foram empossados durante a manhã desta segunda-feira (13), na Câmara Municipal de Campo Grande.

Ao longo da última semana, a prefeita anunciou através das redes sociais e das publicações do Diogrande os nomes que farão parte do time de secretários em todas as pastas, sendo:

- SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social): A vice-prefeita, Camilla Nascimento;

- SISEP (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos): Marcelo Migloli;

- SESDES (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social): Anderson Gonzaga;

- SEMU (Secretaria-executiva da Mulher): Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva;

- Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude): Paulo Lands Filho;

- Secult (Secretaria Municipal de Cultura): Valdir João Gomes de Oliveira;

- Secretária Especial da Casa Civil: Thelma Fernandes Mendes Nogueira Lopes.

- SEAR (Secretaria Municipal de Articulação Regional): Darci Caldo;

- Controlador-geral do Município: Elton Dione de Souza;

- Diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes): Sandro Trindade Benites;

- SEFAZ (Secretaria de Fazenda): Márcia Helena Hokama;

- SEMADI (Secretaria de Administração e Inovação): Andréa Alves Ferreira Rocha;

- Semades (Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico): Ademar Silva Junior;

- AGETEC (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação): Leandro Basmage;

- SEPPE (Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas): Catiana Sabadin Zamarrenho;

- SELC (Secretaria Especial de Licitações e Contratos): André de Moura Brandão;

- Semed (Secretaria Municipal de Educação): Lucas Henrique Bittencourt de Souza;

- Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano): Berenice Maria Jacob Domingues;

- Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito): Paulo da Silva;

- Sesau (Secretaria Municipal de Saúde): Rosana Leite de Melo;

- Funsat (Fundação Social de Trabalho): João Henrique Bezerra;

- IMPCG (Instituo Municipal de Previdência de Campo Grande): Elza Pereira da Silva;

- Diretor-presidente da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos): José Mario Antunes;

- Diretor-Presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários: Claúdio Marques Costa Júnior

- Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais: Youssif Domingos;

- Procurador-Geral do Município: Ainda não nomeado

