Vídeo - Pescadores flagram onça pintada nadando e se emocionam

Um grupo de pescadores se emocionou ao flagra uma onça pintada nadando no rio Taquari, em Coxim, no último sábado (25). No vídeo, é possível ver o relato de alguns deles que afirmaram nunca ter visto o animal na natureza e também se impressionaram com o tamanho dele.

De acordo com a reportagem do site Edição MS, as imagens foram feitas por Rogério Ribeiro, pescador há 36 anos. Ele estava embarcado com dois amigos, Henrique e Junior. Ele contou que não é a primeira vez que vê onça pintada em Coxim, mas, em todas, as emoções se renovam. Os companheiros de pesca também não contiveram a emoção.

Segundo Ribeiro, eles se emocionaram por presenciar a cena e pelo tamanho imponente da onça pintada. “Não fizemos qualquer intervenção, deixamos a onça seguir seu curso normal, até que ela chegou à margem do rio e foi encoberta pela vegetação”, explicou o pescador.

Confira o vídeo:

