Vídeo: Homem quebra vidraça e furta tênis na Anita da 14

Marco Antonio dos Santos, 49 anos, foi preso em flagrante após quebrar uma vidraça e roubar diversos pares de calçados da loja "Anita Calçados", na madrugada deste sábado (25), em Campo Grande.

Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança, no primeiro vídeo é possível observar Marco indo até a loja e iniciando o furto, de acordo com o boletim de ocorrência ele usou uma pedra para quebrar a vidraça do estabelecimento.

Logo após sair com uma sacola com pares de tênis e um amaciador de calçados, Marco foi detido por um vigia local, no vídeo abaixo é possível observar o autor já detido e sentado no chão, ao seu lado está a sacola e a pedra utilizada.

A guarda municipal foi até local após visualizar as imagens pelo sistema de câmeras e efetuou a prisão de Marco, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também