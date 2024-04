Mulher morre 53 dias depois de ser atropelada em Campo Grande

Uma mulher, de 42 anos, morreu 53 dias depois de ser atropelada em Campo Grande. Ela estava internada na Santa Casa e faleceu na madrugada desta quinta-feira (25).

Consta no boletim de ocorrência, registrado pela irmã da vítima, que ela havia sido atropelada na manhã do dia 2 de março. Por conta do acidente, a mulher sofreu uma fratura no fêmur e outra na bacia.

Internada desde então, a vítima acabou tendo várias complicações. Em uma delas, a da madrugada de hoje, terminou tirando a vida dela.

Apesar das informações relatadas pela irmã da mulher, não foram repassadas as autoridades detalhes sobre o acidente, como a dinâmica. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

