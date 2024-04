Boliviano que se envolveu em colisão frontal na estrada Bioceânica morre no hospital

Jesus Alfredo Pesoa Párraga, de 28 anos, morreu semanas depois de se envolver em um grave acidente na estrada Bioceânica, na Bolívia.

Conforme o site Diário Corumbaense, Jesus estava internado na Santa Casa de Corumbá, pois depois de receber os primeiros socorros na Bolívia, ele logo foi transferido para a unidade hospitalar em MS, no dia 19 de abril. Familiares e amigos divulgaram mensagens nas redes sociais, informando a morte do motorista.

Acidente – Jesus estava em um Fiat Uno com placas do Brasil. Um taxista, que estava no outro veículo envolvido, Toyota Corolla com placas da Bolívia, chegou a dizer que nasceu de novo após o acidente.

Para o site taxista boliviano, Gilberto Sanchez Gally, de 43 anos, o acidente aconteceu do nada, já que o Uno invadiu a pista contrária. “Foi o airbag que me salvou, certeza. O impacto foi muito violento, o Fiat Uno invadiu a pista contrária e bateu de frente no meu carro. Foi um susto tremendo”, relatou Gilberto.

“Ao fazer a entrada para acesso a Bioceânica, passou um veículo Toyata Noah e entrei atrás dele para seguir a viagem com o passageiro. A poucos metros, já na estrada Bioceânica, percebi que o Noah diminuiu a velocidade e rapidamente desviou, entrando no lado contrário e, como eu estava atrás, o Uno, que invadiu a pista onde estávamos, colidiu frontalmente com meu carro”, relembrou a cena.

"Mas depois de passar o susto, só agradeço e vejo que renasci. Pensei muito no meu filho. Agora é recuperar o bem (veículo) e voltar a trabalhar”, falou o taxista.

