JD1TV - Taxista escapa com vida de acidente grave na fronteira: 'Renasci'

Um boliviano, 28 anos, foi socorrido em estado grave depois de colidir frontalmente o carro que conduzia a poucos metros da entrada de acesso do Terminal Rodoviário de Puerto Quijarro, que fica às margens da estrada Bioceânica, na Bolívia. O aconteceu na terça-feira (9) e ele acabou sendo transferido para a Santa Casa de Corumbá.

Conforme as informações iniciais, ele estava em um Fiat Uno com placas do Brasil. Um taxista, que estava no outro veículo envolvido, Toyota Corolla com placas da Bolívia, chegou a dizer que nasceu de novo após o acidente.

Para o site Diário Corumbaense, o boliviano, Gilberto Sanchez Gally, de 43 anos, o acidente aconteceu do nada, já que o Uno invadiu a pista contrária. “Foi o airbag que me salvou, certeza. O impacto foi muito violento, o Fiat Uno invadiu a pista contrária e bateu de frente no meu carro. Foi um susto tremendo”, relatou Gilberto.

Ele contou que naquele dia, saiu cedo de Puerto Suárez, para levar um passageiro até o Terminal Rodoviário de Puerto Quijarro. Ao chegar no destino, foi solicitado para outra corrida, de volta a Puerto Suárez.

“Ao fazer a entrada para acesso a Bioceânica, passou um veículo Toyata Noah e entrei atrás dele para seguir a viagem com o passageiro. A poucos metros, já na estrada Bioceânica, percebi que o Noah diminuiu a velocidade e rapidamente desviou, entrando no lado contrário e, como eu estava atrás, o Uno, que invadiu a pista onde estávamos, colidiu frontalmente com meu carro”, relembrou a cena.

Gilberto ainda falou que sofreu lesões na perna e o passageiro na cabeça. No Fiat, segundo ele, além do motorista, havia uma mulher e uma criança, que nada sofreram.

"Mas depois de passar o susto, só agradeço e vejo que renasci. Pensei muito no meu filho. Agora é recuperar o bem (veículo) e voltar a trabalhar”, falou o taxista.

O boliviano que estava na direção do Fiat Uno, foi socorrido, levado para o hospital Príncipe de Paz, em Puerto Suárez. Depois da avaliação médica, foi transferido para a Santa Casa de Corumbá. Ainda segundo o site, ele sofreu fratura na mandíbula, clavícula direita e outros ferimentos e está sob cuidados médicos.

Assista ao momento da colisão:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também