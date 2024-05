Domingo fecha o fim de semana com calor em todo o Estado

O primeiro fim de semana de maio chega ao fim, e domingo (5) se encerra com altas temperaturas em todo o Estado. Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Além das altas temperaturas, com máximas que podem chegar até os 37ºC em algumas regiões, baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25% a 45%, também marcam o dia do sul-mato-grossense.

Segundo a previsão do tempo do órgão, devem ser registradas mínimas entre 21ºC e 24ºC e máximas que devem ficar entre os 32ºC e 35ºC. Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 22ºC e 33ºC.

Em Anaurilândia, se espera mínimas de 24ºC e máximas de 35ºC. Em Coxim e Paranaíba, a previsão aponta para mínimas de 21ºC e máximas de 35ºC para os dois municípios. Em Iguatemi, moradores devem esperar mínimas de 22ºC e, também, máximas de 35ºC.

O órgão explica que essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica, o que impede a formação de nuvens e chuva em grande escala no Estado, que aliados a ventos do quadrante norte, intensificam o ar quente e seco sobre Mato Grosso do Sul.

O Cemtec ainda faz algumas recomendações para a população. Devido a atual situação meteorológica do Estado, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que impõe risco a saúde do sul-mato-grossense.

A população deve ter uma série de cuidados durante esse período, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol durante os horários mais quentes e secos do dia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também