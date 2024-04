Jovem morre em confronto com a PM após bater na esposa e nos vizinhos em Corumbá

Patrick Goncalves Pereira, de 29 anos, morreu depois de bater na esposa e nos vizinhos durante a noite de quarta-feira (24), na Rua Alameda José de Barros Maciel, bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde avistaram um aglomerado de pessoas e ao se aproximaram, viram um homem correndo para dentro de uma casa.

Para as autoridades, a mulher de Patrick contou que ele teria passado o dia consumindo álcool e cocaína. Em determinado momento, os dois começaram a brigar, sendo que neste momento ele passou a tentar estrangular a companheira, que ficou com marcas no pescoço.

Em outra ocasião, ele ameaçou e tentou mais uma vez enforcar a jovem. No entanto, desta vez ele foi parado por uma tia dela, sendo que Patrick ainda agrediu a mulher com tapas e chutes.

A jovem tentou se esconder dentro da casa dos pais, mas foi seguida pelo autor. O rapaz então começou a jogar pedras contra o imóvel e os familiares da companheira.

Com duas pedras nas mãos, Patrick disse ser integrante de uma facção criminosa e continuou ameaçando a família, dizendo que não teria medo de policia e que poderia acionar.

Após ouvir os relatos das vítimas, a equipe policial realizou buscas na área e avistou o autor na Rua Alameda Maria Antônia de Carvalho, tentando novamente escapar ao adentrar um terreno e se esconder no matagal. Ao receber ordem de parada, o rapaz sacou uma arma de fogo na direção dos policiais, que revidaram a ameaça iminente.

Após a intervenção, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao homem, mas ele morreu depois de dar entrada na unidade de saúde.

