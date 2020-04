Trio que matou agricultor com 50 facadas é preso

Gabriel Neves com informações do site "Dourados Agora"

Três homens foram presos, nesta sexta-feira (24), por terem executado o agricultor João Costa, 65 anos, com 50 facadas e depois queimarem o corpo da vítima, em Dourados. Um dos integrantes do trio estaria devendo R$ 2 mil para a vítima, motivo que o levou a cometer o assassinato.

Segundo informações do site "Dourados Agora", policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG), encontraram um dos acusados, que denunciou seus comparsas. Um deles teria confessado o crime e disse a polícia que devia R$ 2 mil para João Costa e teria o matado por causa dessa dívida.

O crime teria ocorrido na casa do autor, onde a faca utilizada no homicídio foi escondida dentro do poço da residência. O inquérito ainda está sendo finalizado.

Entenda o caso

Um dia após o corpo de João Costa ser encontrado carbonizado , seu carro foi encontrado queimado no bairro Canaã II. De acordo com laudos da perícia técnica ele foi morto com pelo menos 50 facadas.

Havia sinais de perfurações nos braços, tórax, costas, ombro e tinha uma corda de varal amarrada no pescoço.

Deixe seu Comentário

Leia Também