1º "domingou" de maio tem Van Gogh, Liga da Cerveja e Feira Cultural na Capital

O primeiro fim de semana de maio chega ao fim, mas isso não quer dizer que o campo-grandense não tem o que fazer neste domingo (5). Desde a Liga da Cerveja e Exposição Imersiva do Van Gogh até Feira Cultura e Concerto Candlelight, o que não falta é atividade para encerrar o dia daquele jeito. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Liga da Cerveja - A 5ª edição da Liga da Cerveja acontece neste domingo. O evento tem como objetivo espalhar a cultura cervejeira pelo Mato Grosso do Sul. DJ Tammys, Julio Prodigy e Bortoti animam o evento. Será das 10h às 20h, na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada é gratuita.

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, chega a Campo Grande neste sábado. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. A partir das 10h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Será das 10h às 21h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

FenaSul - Para encerrar a programação do final de semana, a tradicional Feira Gaucha realiza o tombo da polenta, às 20h. O evento traz experiências gastronômicas e culturais e homenageia os 150 anos da imigração italiana no Brasil. O grupo Herdeiros Farroupilha se apresenta todos os dias na feira. Será das 12h às 22h, no Círculo Militar. Entrada: R$ 10, na portaria.

Feira Cultural Arena MS - Em edição especial ao Dia das Mães, acontece neste fim de semana a Feira Cultural Arena MS. O evento terá produtos de criação autoral, praça de alimentação, feira de adoção pet e muito mais. Chicão Castro e banda animam a noite. A recreação das crianças ficará por conta da turma da Tia Isa. Será das 16h às 21h, na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Urban Art - O Capivas Cervejaria promove a primeira edição da exposição Urban Art, recebendo artistas da capital com obras e artesanatos. Vai ter pintura ao vivo com Rafael Mareco, além de set do DJ Chico. A partir das 18h, na Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

Concerto Candlelight - Os concertos Candleligh chegam a Campo Grande pela primeira vez, com uma experiência musical ao vivo iluminada por um mar de velas. A apresentação será de “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Será às 19h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 60 pelo site.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também