Festa de São Benedito e churrasco do Dia das Mães; confira a agenda deste domingo

Neste domingo especial de Dia das Mães, as famílias tem várias opções de entretenimento para acompanhar em Campo Grande. Os eventos terão músicas para todos os gostos e muita comida. Confira:

DOMINGO

Yoga para Todos - A aula será especial para todas as mães, filhos, avós, pais, amigos e crianças. Só levar o tapetinho de yoga ou canga, e água. Começa às 9h, na Praça do Peixe no bairro Vilas Boas.

Praça Bolívia - Edição de maio da Praça Bolívia será no Dia das Mães e a programação é uma boa oportunidade de se divertir no domingão. Além disso, haverá coleta de doações para vítimas do Rio Grande do Sul. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

105ª Festa de São Benedito - A festa no domingo vai ter torneio, reza do terço e show com Fábio Cunha e Grupo Batidão. Será às 8h15, 19h e 20h, na Comunidade Tia Eva. Entrada é gratuita.

63ª Trezena de Nossa Senhora de Fátima - O domingo vai ter churrasco do Dia das Mães, Oração do Terço, Celebração Eucarística, consagração à Nossa Senhora de Fátima, praça de alimentação, leilão e apresentações musicais. Será das 11h30 às 14h30 (almoço) e 18h30 (demais atividades), na Rua Frei Gregório, 537. Entrada é gratuita.

Paquera Flash Back – Com músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000 o evento promete agitar a galera que curte nostalgia. Estarão presentes os melhores Djs do Estado. Haverá bar no local e praça de alimentação. A partir das 16h30, na Avenida Segredo, nº 291, no Jardim Imperial. Entrada é gratuita.

Toni Garrido - Nesta edição do MS ao Vivo, o cantor, compositor e multi-instrumentista Toni Garrido, subirá ao palco com a apresentação Baile Free. Gideão Dias & Bibi do Cavaco – Irmãos na Fé e no Samba fará a abertura do show. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Cool Stuff - Neste domingo acontecerá a primeira edição da feira criativa “Cool Stuff”. O evento contará com uma variedade de produtos artesanais, brechós, acessórios e muito mais. DJ Mariana Ogatha ficará responsável por animar a feira. Será das 17h às 22h, no Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - O autor Rossine Benício lança o seu primeiro livro ‘Pequeno ensaio sobre a tessitura de um poema’, que começou a escrever aos 18 anos. Está marcado para às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.NO

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou And

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também