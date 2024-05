Fim de semana tem Hugo e Guilherme, Bonde do Tigrão e Boca de Cena na Capital

Bora para mais um fim de semana de maio, e em Campo Grande várias atrações acontecerão de sexta-feira até domingo. Tem o retorno do Bonde do Tigrão na Capital, com os maiores hits do funk dos anos 2000. A programação ainda conta com os show das duplas sertanejas Hugo & Guilherme e Maraia & Maraisa no Festival "No Pelo 360". Tem também os últimos dias da Mostra Boca de Cena, sarau, Trance na Rua e muito mais, para todos os gostos. Confira a Agenda Cultual do JD1:

SEXTA-FEIRA

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. O canal de jogos reúne milhares de visualizações em Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Será das 10h às 22h, na sexta-feira e sábado, e 10h às 21h, no domingo. No Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

Requebra Torto - O espetáculo Requebra Torto, da Cia Apoema, provoca o imaginário comum em torno do circo e das brincadeiras de infância, da rua, do interior, mexendo com o velho-novo de toda pessoa. A partir das 17h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Sextou na Vila - O grupo Zaguio se apresenta na Vila Carvalho nesta sexta-feira. Começa às 17h, na Quadra da Vila Carvalho, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Festa das Nações Amigas - Nesta sexta-feira, a proramação é de música da colônia paraguaia, com Rosy Firmko e Alarcon. Haverá também apresentações de dança da Colônia Libanesa, Boliviana e Espanhola, e diversas atrações da Associação Okinawa. A partir das 17h, no Comper Itanhangá, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 1679. Entrada é gratuita.

João Benitez - O artista fará um show autoral no bar do Zé Carioca. A abertura do show ficará por conta de Ossuna Braza. A partir das 19h, no Bar do Zé Carioca, localizado na Rua General Melo, 91. Entrada é gratuita.

Boca de Cena - Para encerrar a programação de sexta-feira, da Mostra Boca de Cena no Teatro Aracy Balabanian, a artista Gabriella Thais fará a performance “A/partir de mim”, às 19h30. Às 20h, Identidade Teatral apresenta “O Vil Metal”. A partir das 19h30, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita, ingresso pelo site.

A vida nos traz presentes inesperados - Inspirado no teatro contemporâneo, o Núcleo Cena Viva, traz para cena objetos comuns do cotidiano, transformando em figuras poéticas. Começa às 21h, na Lona Boca de Cena, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, esquina com Av. Calógeras. Entrada é gratuita.

Bonde do Tigrão - O grupo de funk carioca, precursor do estilo musical, desembarca em Campo Grande para um show repleto dos seus maiores sucessos, como “Cerol na Mão”, “O Baile Todo” e outros. Bonde do Tigrão se apresenta ao lado grupo C4 e Pagode 67 para um “Pago/Funk”, a mistura dos dois gêneros. Começa às 21h, na Arena Green Hall, localizada na Av: Tamandaré, 8563. Entrada: a partir de R$ 70, pelo site.

SÁBADO

Encontro de Brechós - A iniciativa reunirá mais de 4000 mil itens de moda sustentável. O evento contará com peças de inverno, e terá a participação de 20 expositores. As roupas serão vendidas a partir de R$ 10. Os primeiros visitantes serão recepcionados. Será das 8h às 16h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Costela Fogo de Chão - Em prol da reconstrução do Lar Péricles e Elci, que perderam tudo em um incêndio em abril, o GastrôBar Kintal realiza a “Costela Fogo de Chão”. O evento terá música MPB ao vivo. A partir das 10h, na Av. Panamericana, 643. Entrada: R$ 50, pelo site.

Mostra Boca de Cena - A Praça Ary Coelho recebe diversos espetáculos e intervenções artísticas neste sábado, com a 15° Mostra de Teatro Boca de Cena. A programação se inicia às 10h com Espetáculo Circo “Pipocket Pernalhaça” TruPior. Às 11h, é hora de Diogo Adriani performar “ANI – Animal não Identificado”, seguido pelo espetáculo teatral “Estorvos, se essa rua fosse nossa!”, do Coletivo Clandestino. Às 17h, “Des-Calço - Um monólogo sobre avós, terra e luto", seguido da performance “Dança Teatro – Filhos de GAIA”, de Ariane Cordeiro, às 19h. A partir das 11h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Lona Boca de Cena - A programação da 15° Mostra de Teatro Boca de Cena deste sábado se inicia às 16h na Lona, com Espetáculo Teatral “Mitos das Terras Encharcadas”. A classificação é livre. Às 21h, terá o “Cabaré Boca de Cena 2024”, com intervenção poética, malabares, acrobacias aéreas e muito mais, para este, a classificação é de 12 anos. A partir das 16h, na Lona Boca de Cena. Entrada é gratuita.

“No Pelo 360” - As duplas sertanejas Hugo e Guilherme, Maiara e Maraisa, Vh e Alexandre desembarcam neste sábado, em Campo Grande, para participar do “No Pelo 360 Festival”. O evento contará com a apresentação de Larissa Lahw, Kaio e Gabriel. Começa às 17h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 90, pelo site.

Sarau com Grupo Acaba - A celebração do Dia Internacional de Museus, acontece na Praça da Locomotiva. Durante o evento, o grupo sul-mato-grossense Grupo Acaba anima a festa. Haverá ainda intervenções artísticas, música, feira de artesanato e artes visuais, praça de alimentação. Está marcado para às 17h, na Praça da Locomotiva, na Orla Ferroviária, ao lado do MuAU (Museu de Arte Urbana). Entrada é gratuita.

Boca de Cena - No teatro Aracy Balabanian, a programação do Boca de Cena é de Pocket Show Musical com Marcos Moura, às 19h30, e espetáculo teatral “Como Nascem as Estrelas”, de Laura Santora, às 20h. A partir das 19h30, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita, pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A feira contará com um espaço dedicado à saúde, oferecendo aulas de yoga e fitdance, além de apresentações culturais e uma variedade de expositores. Para aqueles que desejam contribuir com doações para o Rio Grande do Sul, serão aceitos alimentos não perecíveis, roupas de frio, cobertores, colchões, roupas de cama, toalhas e materiais de higiene. Será das 9h às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiassu, 500 - Carandá Bosque. Entrada é gratuita.

Mostra Boca de Cena - Para encerrar a semana da Mostra Boca de Cena, a programação do espetáculo teatral “Dom Casmurro”, às 16h. A classificação é de 12 anos. Às 20h, haverá “O Experimento Tirésias”, de Rick Thibau, com classificação indicativa de 16 anos. A partir das 16h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Trance na Rua - O evento de música eletrônica ocupará a Plataforma Cultural neste domingo, com setlist de Green e Comic Dust. A organização do Trance na Rua estará arrecadando alimentos e insumos de higiene pessoal para doar para o estado do Rio Grande do Sul. A partir das 14h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Casa Medina - O duo Filho dos Livres estará na Casa Medina neste domingo, fazendo o show com seus maiores sucessos, às 20h30. A abertura ficará com a banda Bounout. Também terá comida, hambúrgueres defumados e muita diversão. A partir das 15h, na Casa Medina, localizada na Av. Orlando Daros, 651. Entrada é R$ 45, pelo site.

Teatro Intercultural - O grupo Orendive Teatro Intercultural apresenta o espetáculo “Era uma vez en la fronteira selvagem”. Segundo a sinopse, ao redor de uma fogueira, surgem histórias da fronteira e animais, na mistura das línguas guarani kaiowá, espanhol e português. O espetáculo é acessível em libras. Começa às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Saraguá Beneficente - O Capivas Cervejaria recebe sarau beneficente, com artistas da dança, música, teatro, artes visuais e muito mais. O objetivo é arrecadar recursos para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Será das 18h30 às 23h, no Capivas Cervejaria, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 5 na portaria.

Domingão Solidário S.O.S. RS - Uma noite beneficente está sendo organizada, com a participação de diversas bandas, incluindo Naip, Hollywood Cowboys, Foogha, Bêbados Habilidosos, Último Gole e On the Road. Serão mais de 6 horas de apresentações de rock e blues! Além disso, o local servirá como ponto de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul, e toda a entrada será revertida para auxiliar o estado gaúcho. Começa às 16h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 20 na portaria.

