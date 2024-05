Sextou! Fim de semana tem Toni Garrido, Flash Back e feiras em Campo Grande

Mais um fim de semana para a conta e desta vez tem 'MS ao Vivo' o cantor e compositor Toni Garrido. A programação ainda conta com os últimos dias da Fenasul em Campo Grande, Dia Nacional do Reggae e feiras. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, chega a Campo Grande neste sábado. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. Até às 21h no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Fenasul - A 17ª edição da Fenasul inicia nesta sexta-feira. O evento traz a cultura gaúcha para Campo Grande, homenageando os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com experiências gastronômicas e culturais. A atração principal é o grupo italiano Giocco Di Mora que animará o evento com dança e música italiana. O grupo Herdeiros Farroupilha se apresenta todos os dias na Fenasul. Será das 18h às 23h (sexta), 12h às 23h (sábado) e 12h às 22h (domingo), no Círculo Militar, localizado na Av. Afonso Pena, 107. Entrada: R$ 10, na portaria.

Quintal Sesc - Com teatrinhos, pinturinhas e brincadeiras, o Quintal Sesc desta sexta-feira divertirá os pequenos. Cia Habilidoces, e Dany Cristine se apresentam no evento. Haverá também feirinha natural com produtos da terra. A partir das 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente a Riachuelo. Entrada é gratuita.

Feira Madre Loca - Nesta edição do evento, Bruna Valente, Vitória Queiroz e Suburbia animam a feira. Haverá expositores nas áreas de brechó, jardim, artesanato, crochê e muito mais. Começa às 18h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Leitura Dramatizada - Os alunos da Oficina de Montagem do Fulano di Tal vão realizar a leitura “Álbum de Família”, de Nelson Rodrigues. Após a leitura, haverá um bate-papo com Manolo Schittcowisk. A classificação indicativa é de 14 anos. Está marcado para às 20h, na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Feira Social do Bazar Resgates - A feira ocorre neste sábado, com brechó em prol da causa animal, feirinha de adoções. O evento ainda terá expositores de artesanato, gastronomia e espaço kids, para as crianças aproveitarem. Será das 8h às 15h, na Praça da Jacy, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 1966-2020. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - A iniciativa reunirá mais de 4000 mil itens de moda sustentável. O evento contará com peças de inverno, e terá mais de 40 expositores. As roupas serão vendidas a partir de R$ 10. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Feira Inclusiva do Dia das Mães - Neste sábado, a Feira Inclusiva promove outra edição. O evento contará com bolos, salgados, artesanatos, brechós, cosméticos e muito mais. Será das 9h às 13h, no Teatro Arena do Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Dharma Old Truck - A primeira edição do Dharma Old Truck ocorre neste sábado. Além de exibir relíquias automobilísticas, o evento terá sorteio de vales tattoo para os visitantes, discotecagem com DJ TGB, show voz e violão com Natan Vareiro, Gota e Banda. A organização estará arrecadando suplementos para doar ao Rio Grande do Sul. A partir das 9h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3776. Entrada é gratuita.

Dia Nacional do Reggae - Em comemoração ao Dia Nacional do Reggae, o Centro Cultural José Octávio Guizzo, fará uma agenda especial. O evento contará com um tributo especial a Bob Marley 2024, com o sistema de som do Rockers Sound System e da Radiola Reggae MS. Diego Manciba e Daniel Jah Rebel ficarão no controle do som, com participação dos cantores André Stábile, João Leão, Rafaela Oliveira e Édipo Ortiz. Ainda terá espaço de arte e artesanato, área para crianças, opções de alimentação saudável e muita música reggae. Será das 15h às 22h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Coletivo de Mulheres Empreendedoras - O Coletivo se reúne na Praça Cuiabá neste sábado, com expositoras de moda, gastronomia e artesanato. O evento contará com a presença dos Ciganos. Será das 16h às 21h, na Praça Cuiabá. Entrada é gratuita.

Entre a Aula e a Escol(h)a - O Museu da Imagem e do Som será palco de uma experiência de imersão no universo da arte educacional, com o projeto “Entre a Aula e a Escol(h)a”, do artista Julian Vargas. Com 12 obras que abrangem desde as tradicionais pinturas em telas, vídeo até criações eletrônico-digitais, interativas e tecnológicas, a exposição evidencia que as aulas de artes merecem ser priorizadas. No evento, haverá uma roda de conversa com o criador do projeto, Julian. Está marcado para às 17h, no MIS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Amazing Tenors Concert - Campo Grande recebe neste fim de semana Amazing Tenors - sings Bocelli, um show emocionante com os clássicos da música Erudita eternizados pela voz Bocelli. O concerto acontecerá em duas sessões, às 18h30 e às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 80, pelo site.

DOMINGO

Yoga para Todos - A aula será especial para todas as mães, filhos, avós, pais, amigos e crianças. Só levar o tapetinho de yoga ou canga, e água. Começa às 9h, na Praça do Peixe no bairro Vilas Boas.

Praça Bolívia - Edição de maio da Praça Bolívia será no Dia das Mães e a programação é uma boa oportunidade de se divertir no domingão. Além disso, haverá coleta de doações para vítimas do Rio Grande do Sul. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

105ª Festa de São Benedito - A festa no domingo vai ter torneio, reza do terço e show com Fábio Cunha e Grupo Batidão. Será às 8h15, 19h e 20h, na Comunidade Tia Eva. Entrada é gratuita.

63ª Trezena de Nossa Senhora de Fátima - O domingo vai ter churrasco do Dia das Mães, Oração do Terço, Celebração Eucarística, consagração à Nossa Senhora de Fátima, praça de alimentação, leilão e apresentações musicais. Será das 11h30 às 14h30 (almoço) e 18h30 (demais atividades), na Rua Frei Gregório, 537. Entrada é gratuita.

Paquera Flash Back – Com músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000 o evento promete agitar a galera que curte nostalgia. Estarão presentes os melhores Djs do Estado. Haverá bar no local e praça de alimentação. A partir das 16h30, na Avenida Segredo, nº 291, no Jardim Imperial. Entrada é gratuita.

Toni Garrido - Nesta edição do MS ao Vivo, o cantor, compositor e multi-instrumentista Toni Garrido, subirá ao palco com a apresentação Baile Free. Gideão Dias & Bibi do Cavaco – Irmãos na Fé e no Samba fará a abertura do show. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Cool Stuff - Neste domingo acontecerá a primeira edição da feira criativa “Cool Stuff”. O evento contará com uma variedade de produtos artesanais, brechós, acessórios e muito mais. DJ Mariana Ogatha ficará responsável por animar a feira. Será das 17h às 22h, no Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - O autor Rossine Benício lança o seu primeiro livro ‘Pequeno ensaio sobre a tessitura de um poema’, que começou a escrever aos 18 anos. Está marcado para às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

NO INTERIOR

Dourados - A Exposição Agropecuária de Dourados começa hoje (10), e segue até o dia 19, no Parque de exposições João Humberto de Carvalho. A abertura oficial da 8ª edição será às 19h, com a presença do governador Eduardo Riedel.

O primeiro show será na noite de sábado, com os sertanejos Jads & Jadson. A entrada será gratuita. Outros artistas a subir no palco serão Ana Castela, no dia 15; Gusttavo Lima, no dia 16; Léo Santana, no dia 17; e DJ Alok e a dupla Bruninho e Davi, no dia 18. Os convites estão à venda pelo site e na Banca do Jaime, Red Man, Boliva Conveniência, Jornal Dourados News e Shopping Avenida Center.

Terenos - Com entrada gratuita, a programação que celebra os 71 anos de Terenos continua neste fim de semana com rodeio e shows sertanejos. O município fica a 31 quilômetros da Capital. Nesta sexta-feira (10), tem abertura do rodeio show com apresentação de Delei e Dorivan e João Lucas e Walter Filho a partir das 19h no Jardim do Cerrado.

Sábado (11) será a vez de Patricia e Adriana e Kleber e Rua de subirem no palco. A festa encerra no domingo (13), com show de Donas do BUteco e a dupla Munhoz & Mariano.

