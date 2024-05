De bazar a Bocelli; confira a agenda cultural deste sábado

Campo Grande recebe neste fim de semana a Amazing Tenors - sings Bocelli no Palácio Popular da Cultura, além disso, outras atividades como Encontro de Brechós, exibição de relíquias automobilísticas e tributo a Bob Marley também acontecem neste sábado (11). Confira:

SÁBADO

Feira Social do Bazar Resgates - A feira ocorre neste sábado, com brechó em prol da causa animal, feirinha de adoções. O evento ainda terá expositores de artesanato, gastronomia e espaço kids, para as crianças aproveitarem. Será das 8h às 15h, na Praça da Jacy, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 1966-2020. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - A iniciativa reunirá mais de 4000 mil itens de moda sustentável. O evento contará com peças de inverno, e terá mais de 40 expositores. As roupas serão vendidas a partir de R$ 10. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Feira Inclusiva do Dia das Mães - Neste sábado, a Feira Inclusiva promove outra edição. O evento contará com bolos, salgados, artesanatos, brechós, cosméticos e muito mais. Será das 9h às 13h, no Teatro Arena do Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Dharma Old Truck - A primeira edição do Dharma Old Truck ocorre neste sábado. Além de exibir relíquias automobilísticas, o evento terá sorteio de vales tattoo para os visitantes, discotecagem com DJ TGB, show voz e violão com Natan Vareiro, Gota e Banda. A organização estará arrecadando suplementos para doar ao Rio Grande do Sul. A partir das 9h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3776. Entrada é gratuita.

Dia Nacional do Reggae - Em comemoração ao Dia Nacional do Reggae, o Centro Cultural José Octávio Guizzo, fará uma agenda especial. O evento contará com um tributo especial a Bob Marley 2024, com o sistema de som do Rockers Sound System e da Radiola Reggae MS. Diego Manciba e Daniel Jah Rebel ficarão no controle do som, com participação dos cantores André Stábile, João Leão, Rafaela Oliveira e Édipo Ortiz. Ainda terá espaço de arte e artesanato, área para crianças, opções de alimentação saudável e muita música reggae. Será das 15h às 22h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita.

Coletivo de Mulheres Empreendedoras - O Coletivo se reúne na Praça Cuiabá neste sábado, com expositoras de moda, gastronomia e artesanato. O evento contará com a presença dos Ciganos. Será das 16h às 21h, na Praça Cuiabá. Entrada é gratuita.

Entre a Aula e a Escol(h)a - O Museu da Imagem e do Som será palco de uma experiência de imersão no universo da arte educacional, com o projeto “Entre a Aula e a Escol(h)a”, do artista Julian Vargas. Com 12 obras que abrangem desde as tradicionais pinturas em telas, vídeo até criações eletrônico-digitais, interativas e tecnológicas, a exposição evidencia que as aulas de artes merecem ser priorizadas. No evento, haverá uma roda de conversa com o criador do projeto, Julian. Está marcado para às 17h, no MIS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Amazing Tenors Concert - Campo Grande recebe neste fim de semana Amazing Tenors - sings Bocelli, um show emocionante com os clássicos da música Erudita eternizados pela voz Bocelli. O concerto acontecerá em duas sessões, às 18h30 e às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 80, pelo site.

