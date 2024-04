Ônibus de transporte coletivo é apedrejado próximo de praça em Dourados

Um ônibus de transporte coletivo foi apedrejado durante a noite de quarta-feira (25), nas proximidades da praça paraguaia no Jardim Itália, em Dourados. Por sorte, ninguém se feriu na ação.

Conforme o site Dourados News, o veículo estava em circulação quando foi atingido por várias pedras. Por conta do vandalismo, os vidros das janelas e as estruturas do ônibus foram danificadas.

O autor do vandalismo ainda não foi identificado. O local, onde o incidente aconteceu, já é conhecido por ser palco de problemas relacionados ao tráfico de drogas e à criminalidade.

A polícia acredita que o ataque ao ônibus não teve um alvo específico, sendo mais um ato de vandalismo.

