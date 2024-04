Homem mata cachorro da família com enxadada na cabeça e é preso em Chapadão do Sul

Homem, de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de matar o cachorro da família com uma enxadada na cabeça. O caso aconteceu em uma casa na Avenida Goiás, localizada no Bairro Espatódia, em Chapadão do Sul durante a quarta-feira (24).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local onde um animal havia sido vítima e maus-tratos.

Ao chegar, os policiais foram informados por uma testemunha que o autor havia golpeado o cachorro de estimação da família com uma enxada, causando traumatismo craniano e o fazendo morrer no quintal do imóvel.

Depois de cometer o crime, o homem colocou o animal dentro de uma caixa e o enterrou no quintal.

Diante da situação, o autor foi encaminhado para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

asda

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também