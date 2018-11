A penúltima semana de novembro começa com mais de 100 vagas em concursos e processos seletivos para Mato Grosso do Sul.

Campo Grande



A Prefeitura abriu processo seletivo destinado à contratação de 40 profissionais para a Secretaria Municipal de Educação (Semed ). As inscrições são recebidas a partir das 10h de segunda-feira (19) até às 22h do dia 20 de novembro. O cargo exige graduação em educação com licenciatura plena, para exercer a função de Tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, que atuará em carga horária de 20h semanais.



As inscrições são recebidas pelo site www.campogrande.ms.gov.br. Para classificar os candidatos será realizada Prova de títulos e Prática.

UEMS

Processo seletivo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para cadastro de reserva de Professores Formadores se encerra na segunda-feira (19). Há oportunidades para diversas disciplinas e remuneração no valor de R$ 1.300,00. Candidatos devem residir em Mato Grosso do Sul. Interessados devem se candidatar até o dia 19 de novembro, encaminhando a ficha de inscrição e a documentação de cunho pessoal e de pontuação. A chamada pública compreenderá de análise de currículo e prova didática. Com realização na cidade de Dourados - MS, a Prova didática deve ser aplicada provavelmente no período entre 26 de novembro e 7 de dezembro de 2018.

Sidrolândia



A Prefeitura de Sidrolândia vai contratar temporariamente professores da educação infantil e ensino fundamental, para o ano letivo de 2019. A oportunidade é para professor com nível superior.

Para se inscrever os candidatos devem entregar Currículo e documentos comprobatórios, que serão submetidos à análise. O prazo de inscrições se encerra no dia 27 de novembro de 2018. O horário de atendimento será das 7h às 11h. A remuneração dos docentes será correspondente ao Salário Base de Nível II equivalente a R$ 1.729,31, em detrimento dos serviços prestados.

Naviraí



Prefeitura abriu processo seletivo para cadastro reserva de profissionais na área da Educação. Contratados terão que atuar em jornadas de 20h semanais, mas os salários não foram divulgados. As oportunidades são para professores da educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e EJA, arte, educação física, inglês, português, matemática, história, geografia, ciências da natureza, treinamento esportivo de basquete, futebol de salão, vôlei, xadrez, basebol, Intérprete e Tradutor de Libras do 1º ao 9º ano, braile, sala de recursos multifuncionais e sala de tecnologia educacional. Interessados deverão se inscrever entre os dias 20, 21 e 22 de novembro de 2018, pelo site www.navirai.ms.gov.br.

Jaraguari



Prefeitura abriu processo seletivo para formar cadastro reserva em diversos cargos. As oportunidades são destinadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para professores da educação infantil e ensino fundamental. Os interessados precisam se inscrever no período de 26 a 28 de novembro de forma presencial na Rua Amércio Ferreira de Souza, 191, no horário das 7h às 13h.

Funsaud



A Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud) abriu processo seletivo para cadastro de reserva de servidores em todos os níveis. Para o fundamental as funções abrangem auxiliar serviços gerais, higienização e hotelaria, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal e telefonista. No Médio/Técnico, os cargos são para assistente administrativo, cozinheiro, motorista, técnico em imobilização ortopédica, técnico em segurança do trabalho, técnico em banco de sangue, técnico em edificação predial, técnico em farmácia, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e vigia. Para o superior, as funções são para analista de controle interno i e ii, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo. A carga horária varia entre 24h e 44h e os profissionais receberão salários de R$ 980,00 a R$ 2.873,00. Inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 20 de novembro de 2018, via internet no site selecaofunsaud.dourados.ms.gov.br.