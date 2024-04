Inauguração de fábrica em MG marca retomada da produção de insulina no Brasil

Sarah Chaves, com informações do Planalto

A cerimônia de inauguração da planta de produção de insulina da Biomm, em Nova Lima (Minas Gerais) com a presença do presidente Lula acontece nesta sexta-feira (26), marcando a retomada da produção do hormônio no país por uma empresa nacional.

Com investimento de R$ 800 milhões, a fábrica tem capacidade para suprir a demanda nacional para 1,9 milhão de pacientes.

O Brasil é um dos países com maior incidência de diabetes no mundo, com 15,7 milhões de pacientes adultos, segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes (IDF). A iniciativa é parte da nova estratégia para orientar a produção e a inovação nacional em saúde para atender ao Sistema Único de Saúde e para cuidar das pessoas, gerando emprego, renda e investimento no Brasil.

A fábrica terá capacidade para 20 milhões de unidades de carpules (refis) de insulina glargina por ano - e, na sequência, de canetas de insulina. Além disso, poderá fabricar 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos, como a insulina humana recombinante. A estimativa é de que a unidade, de 12 mil metros quadrados de área construída, gere 300 empregos diretos e 1,2 mil indiretos, num benefício para mais de seis mil pessoas.

