Homem é enganado por falso delegado da Polícia Federal e perde quase R$ 2 milhões em MS

Homem, de 50 anos, perdeu quase R$ 2 milhões ao ser enganado por um estelionatário, que se passava por delegado de Polícia Federal. A vítima seria moradora de Maracaju e caiu no golpe entre os dias 22 e 24 deste mês.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que em determinado momento do dia 22 de abril recebeu uma ligação do golpista. Durante um primeiro momento, o homem se identificou como delegado e disse que estava a cargo de uma investigação de fraude, que supostamente havia atingido as contas bancárias do empresário sul-mato-grossense.

No decorrer da conversa, ele passou algumas orientações a vítima, como realizar transações que ajudariam na perícia para comprovar a fraude. Ainda em ligação, o suposto delegado afirmou que o valor seria restituído posteriormente.

Acreditando no que havia sido conversado, a vítima passou a realizar as transações, fazendo mais de 25 transferências que totalizaram R$ 1.880.000,00. Ele contou para a polícia que somente no dia 22 foram efetuados dez depósitos no valor de R$ 50 mil cada. No dia seguinte (23), 13 transferências nos valores de R$ 60 mil.

Consta no registro policial pelo menos 10 CPF (Cadastro de Pessoa Física), para os quais ele fez as transferências. Diante dos fatos, o caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Polícia Civil.

