Pesquisa mostra que 74% dos brasileiros acham que redes sociais devem ter regras

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta terça-feira (7), mostra que 74,4% dos entrevistados acham que o Brasil deveria contar com algum tipo de regra para impedir publicações ofensivas ou propagação de fake news nas redes sociais.

Apesar de concordarem com a imposição das regras, 51,6% dos entrevistados não concordariam com a obrigatoriedade de fornecerem o CPF como forma de evitar a criação de perfis falsos ou para a aplicação de punições para pessoas que fazem postagens agressivas ou com informações falsas.

Em relação ao controle das redes sociais, 74,6% dos entrevistados acreditam que elas são monitoradas, com 53,1% desses entrevistados considerando que as redes são monitoradas pelos donos das empresas, com 46,3% acreditando que órgãos do governo e do judiciário são responsáveis por esse monitoramento.

A pesquisa ouviu 2.002 entrevistados, presencialmente, entre os dias 1° e 5 de maio, e tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

