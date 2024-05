Ladrão quase morre ao se cortar invadindo escritório em Três Lagoas

Um bandido, de 27 anos, foi socorrido em estado grave ao se cortar enquanto tentava entrar em um escritório de advocacia, localizado no centro de Três Lagoas, durante a madrugada desta terça-feira (7).

Conforme as informações iniciais, ele quebrou a porta de vidro para entrar no imóvel, porém, o plano começou a dar errado quando o ladrão cortou o braço. Ferido e sangrando bastante, ele saiu do local sem pegar nada para procurar socorro.

Por conta do alarme, uma empresa de segurança privada e a Getam (Grupamento Especial Tático de Motos) estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Enquanto os fatos eram levantados, as equipes foram informadas que um homem teria dado entrada no 5°GBM (5º Grupamento de Bombeiros Militar), com ferimento grave no braço.

Para os militares do Corpo de Bombeiros, o homem disse que havia sido ferido com golpes de faca por um desconhecido. Porém, a mentira se desfez quando os militares foram ao hospital conversar com o autor, que contou a verdade para os policiais.

Segundo o site da Rádio Caçula, ele já possui antecedentes criminais por tentativa de furto e outros crimes. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante, mas como está internado, uma escolta policial foi direcionada para fazer o monitoramento do autor.

