Júri condena mulher a 6 anos de prisão por matar marido com taco de madeira na Capital

Dirleia Patrícia Monteiro Paes foi condenada a seis anos de prisão pelo assassinato de seu marido, Ivan Júnior Marquezan da Cunha, em um crime que aconteceu em 1° de dezembro de 2017. O júri popular proferiu a sentença nesta quinta-feira (25), em Campo Grande.

Dirleia matou Ivan enquanto ele dormia, utilizando um taco de madeira. O crime aconteceu na residência localizada no Bairro Amambaí. A acusada permaneceu em liberdade durante todo o processo, aguardando o julgamento.

O corpo da vítima foi encontrado sem sinais vitais na casa. O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, e Dirleia foi condenada pelo crime de homicídio simples. A defesa da ré ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão.

