AGORA: Ação policial tem perseguição, tiros e três pessoas presas no Vida Nova

Uma perseguição, com direito a troca de tiros, terminou com a prisão de três homens durante a manhã desta sexta-feira (26), no bairro Jardim Vida Nova, localizado na região Norte de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, vizinhos se assustaram ao ver o corre-corre e ouvir os barulhos de tiros, que aconteceram por volta das 8h50. Ainda por cima, as equipes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), informaram que estavam fazendo diligências pela Rua dos Amigos, para prender algumas pessoas que estavam com mandados de prisão.

No entanto, os três tentaram fugir por um matagal existente na Rua Florbela Espanca, dando inicio aos tiros para contenção dos homens. Um deles chegou a subir no telhado de casas, para correr, mas não teve sucesso. Todos foram alcançados e detidos.

Além dos foragidos da justiça, as autoridades apreenderam quatro veículos, sendo uma caminhonete Ford Ranger, um Honda Fit e dois Chevrolet Cruze. A caminhonete estaria adulterada.

A residência, em que os presos estavam, também realizava furto de energia, através do famoso ‘gato’. Diante disso, uma equipe da Energisa está no local fazendo as verificações e aguardando a Perícia, que ficará responsável por fazer a identificação e qualificação do furto.

Investigações - As informações iniciais são poucas devido as operações da Polícia Civil que estão acontecendo em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. Diante disso, o delegado que está no local optou por não repassar mais detalhes à imprensa, para não atrapalhar as ações em andamento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também