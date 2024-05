Homem chicoteia a mulher e a filha de 3 meses depois de se irritar em festa

Uma mulher, de 20 anos, e sua filha de apenas 3 meses, foram chicoteadas durante uma briga na noite de domingo (5). O autor, esposo da vítima, se irritou porque ela não levou fraldas suficientes para a filha usar durante uma festa. O caso aconteceu em um matagal no bairro da Cidade Universitária, em Maceió, Alagoas.

Conforme as informações do site Gazeta Web, a Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de violência doméstica. Ao chegar no local indicado, os militares encontraram a mulher e filha, com vários machucados pelo corpo devido a agressão.

A jovem então contou aos policias que mora com seu marido há quatro anos e com ele possui duas filhas pequenas.

Ontem, enquanto estavam na frente de um amigo, o homem se irritou depois de beber. Segundo a jovem, a confusão começou porque ela não havia levado fraldas para a bebê usar, por isso, pediu para ir até em casa pegar algumas.

No caminho até o imóvel, eles dois passaram a brigar. Por conta disso, o autor pegou um arreio e começou a bater na mulher e na filha ao passarem por um matagal. A mulher disse ainda que foi ameaçada de morte pelo companheiro e que em nenhum momento o agressor teve compaixão por ela ou pelas filhas. Ela relatou que praticamente teve que implorar para que chegassem em casa. Foi quando ela conseguiu ligar para uma irmã, que acionou a polícia.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e chegou a danificar a viatura a caminho da delegacia.

