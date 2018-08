Foi publicado no diário oficial do estado (DOE) desta quarta-feira (15) o gabarito oficial preliminar da prova escrita do concurso para soldado e oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos podem conferir o gabarito a partir da página seis do DOE ou na Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), os recursos poderam ser interposto entre as 8h do dia 15 de agosto até as 17h do dia 16 de agosto, por meio do site www.fapems.org.br, acessando a área do candidato.