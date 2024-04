Polícia Civil deflagra operação contra fraude em obra pública em Bataguassu

A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), deflagrou nesta sexta-feira (26) a operação "Jazida". A ação teve como alvo uma empresa responsável por obras públicas na cidade de Bataguassu.

As investigações apuram fraude na execução de contratos para o asfaltamento da rodovia conhecida como Reta A1, no Porto XV. A obra, iniciada no início de 2022, ainda não foi concluída. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campo Grande.

De acordo com as investigações, a empresa responsável pela obra escavou e retirou cerca de 14.300m³ de terra de uma jazida irregular em uma propriedade privada próxima à obra, gerando um superfaturamento de pelo menos R$ 728.544,65 no contrato. Além disso, a empresa cobrava pelo transporte do material como se tivesse sido retirado do local previsto no orçamento, que fica a mais de 20km de distância.

Ao longo da execução do contrato, a empresa solicitou diversos aditamentos, elevando o valor total para mais de R$ 5 milhões. No entanto, mesmo com os recursos adicionais, a obra ainda não foi finalizada. Durante as diligências da polícia, não havia nenhuma obra em andamento no local.

Além das buscas, foram bloqueados mais de R$ 1 milhão nas contas bancárias dos investigados e impostas restrições em cerca de 20 veículos da empresa e dos seus sócios. O objetivo principal é evitar a dilapidação do patrimônio.

A investigação busca analisar todas as etapas da contratação da empresa pela Prefeitura de Bataguassu, apurando também possíveis irregularidades por parte de servidores públicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também