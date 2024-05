CBF deve adiar jogos do Grêmio e Internacional pelo Brasileirão

Repetindo a ação que fez no final de semana passado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve adiar os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e pelas outras competições nacionais, por causa dos alagamentos no Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas têm deixado grande parte do estado alagada, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio estão tomados pela água, impossibilitando os treinamentos dos clubes e a locomoção dos moradores da região. O aeroporto de Porto Alegre está fechado para voos até o final do mês de maio. Os outros 11 aeroportos do Rio Grande do Sul funcionam com restrições.

A paralisação seria para os jogos desses três clubes, pois a pausa do campeonato no geral não está em pauta pela CBF.

Serão adiados, pelo Brasileirão, os jogos Atlético x Grêmio, marcado para sábado (11), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e Inter x Juventude, no Beira-Rio, na próxima segunda-feira (14). O confronto pela ida da terceira fase da Copa do Brasil entre Inter x Juventude, adiado de 1º para 10 de maio, na próxima sexta, também não ocorrerá.

A CBF deve adiar também, partidas de Ypiranga, São José e Caxias, pela Série C do Brasileirão. E de Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas pela D. Como ocorreu no último fim de semana.

Os jogos adiados da Série A, devem ocorrer entre os dias 3 e 10 de junho. Nesse período ocorrerá uma Data-Fifa de amistosos das Seleções, no caso das Sul-Americanas em preparação para a Copa América, que será no fim de junho e julho.

Não há partidas da elite nacional marcadas para esse período, portanto os confrontos adiados devem ser encaixados nele.

Caso mais partidas não possam ser realizadas em rodadas futuras, a CBF usará também Datas-Fifa, nos meses de setembro, outubro e novembro, quando há janelas sem rodadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também