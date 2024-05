Após incêndio, Gastrobar faz rifa de carro para arrecadar dinheiro e reabrir o local

O Gastrobar Dono da rua, localizado na Avenida Primeiro de Maio no Jardim São Bento, em Campo Grande, está realizando uma ação para arrecadar dinheiro e reabrir o estabelecimento. O local pegou fogo recentemente, onde equipamentos de cozinha e freezers foram danificados no incêndio.

Ao JD1, o sócio-proprietário do Gastrobar, Léo Luna detalhou que o incêndio aconteceu no domingo (28). "Fomos pegos de surpresa com um incêndio e acabamos perdendo todos os nossos equipamentos da cozinha, freezers, etc. Então fizemos uma ação para arrecadarmos fundos para a compra de novos equipamentos e assim reabrir o Gastrobar"

De acordo com Léo, a rifa solidária é de um veículo da família. "O valor da rifa é de R$ 20,00 cada número e o prêmio será um New Fiesta Automático. Agradeço de antemão a atenção da galera, e se quiser compartilhar para chegar a mais pessoas seria uma grande força!", disse ele.

Aqueles que quiserem ajudar na ação, podem comprar pelo site. Para mais informações e doações, entre em contato pelo telefone (67) 98484-7262. Ajude!

