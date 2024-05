"Todo cidadão com um celular é uma potencial vítima", diz novo Procurador-Geral

Romão Avila Milhan Junior acaba de alcançar o “ápice de sua carreira”. Ele foi empossado procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) na última sexta-feira (03), após ter 99% de apoio dos seus colegas na eleição para o cargo.

O procurador falou sobre os crimes tecnológicos e eletrônicos, que estão relacionados a violação doméstica, perseguições, fraudes e estelionato.

“Quem tem um smartphone é uma potencial vítima de estelionato”, afirmou. Segundo ele, os órgãos do sistema judicial não estão preparados para combater tais crimes, por isso, é “necessária uma ação em conjunto dessas instituições”

Assista:

