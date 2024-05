JD1TV: Sargento da PM defende combate às drogas pela sociedade, família e poder público

“A melhor maneira de combater um crime, é antes de ser vítima dele”, disse a 1º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Betânia Kelly Rodrigues da Silva, ao falar do projeto iniciado por ela, que trata da importância da família e da escola na prevenção às drogas e à criminalidade.

O projeto consiste em palestras para alunos do Ensino Médio e seus familiares, nas escolas. Pois essas instituições são locais onde se encontra um público com diferentes personalidades e de diversas camadas sociais. “A questão das drogas não atinge só as famílias da classe econômica mais vulnerável”, disse a Sargento.

A prevenção contra as drogas e a criminalidade tem “três pilares, a sociedade, a família e o poder público”. Por isso, a ausência de fiscalização dos familiares pode acarretar que os jovens tenham problemas com álcool e entorpecentes. “Não é só responsabilidade da escola e do poder público”, afirmou Betânia.

