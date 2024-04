JD1TV: Rafael Tavares diz que acusações de rachadinha são 'narrativas'

Pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PL, Rafael Tavares, foi entrevistado pelo JD1 sobre sua pré-candidatura e as acusações de "rachadinha" durante seu mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A denúncia foi feita pelo jornalista B. de Paula ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Diante da acusação, Rafael Tavares revela que o acusador não apresentou provas, e por isso que o MPMS não entrou em contato com ele para falar do assunto.

Ele categorizou o ocorrido como mais uma “narrativa”, criada pelos seus adversários diante do crescimento da sua pré-candidatura. Narrativas estas, que o ex-deputado comparou às feitas contra Jair Bolsonaro (PL).

Falando do ex-presidente, Rafael revelou que o encontrou em Brasília, e os dois concordaram em lançar uma candidatura própria do PL ao cargo de prefeito de Campo Grande.

Acusações -

Segundo a denúncia do jornalista B. de Paula ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o ex-chefe de gabinete de Tavares, Danilo Assis Azambuja, operava um site em casa para receber valores destinados à atividade legislativa.

Azambuja, além de chefe de gabinete, é também advogado e seria sócio de um escritório de advocacia que teria recebido valores por serviços parlamentares prestados ao então deputado, que posteriormente foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e teve a cassação confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

