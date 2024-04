JD1TV: "As questões nacionais não vão pegar na eleição", diz Dagoberto

O deputado federal, Dagoberto Nogueira, foi o entrevistado desta sexta-feira (26), ele falou sobre as emendas apresentadas por ele, que são direcionadas ao governo do Mato Grosso do Sul para saúde, educação e infraestrutura.

O deputado citou a reforma tributária, que discute o valor agregado da cesta básica e os impostos cobrados sobre ela. “Daqui pra frente vamos ter outro Brasil, um antes da reforma tributária e outro depois”, afirmou Dagoberto.

Além disso, o parlamentar apostou na eleição de Beto Pereira para o cargo de prefeito de Campo Grande, diante da falta de obras na Capital e da falta de incentivo para atrair indústrias e empregos.

Assista:

