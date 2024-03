JD1TV: Biosul e Famasul realizam projeto para promover o uso do etanol

O JD1 Entrevista deste sábado (23), com o diretor executivo da Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul (Biosul), Érico Paredes, e com o coordenador técnico da Senar – Famasul, abordou a campanha 'Movido pelo Agro - Etanol'.

O MS é o segundo Estado a promover a iniciativa. Mas além do uso do Etanol, o objetivo é mostrar a qualidade e as melhorias que a adesão do biocombustível pode trazer para o meio ambiente.

Uma das ações para fomentar a iniciativa é dá crédito de R$ 150 reais aos colaboradores do Sistema Famasul para abastecerem seus veículos com o Etanol, afim de ajudar a divulgar que o Brasil, tem um grande potencial para aderir cada vez mais o biocombustível, e deixar a gasolina.

