JD1TV: "Jamais esqueci de você, Campo Grande", diz pré-candidata Grazielle Machado

Recém filiada ao PSDB, Grazielle Machado revela que a “saudade [da política] fez o coração bater mais forte”.

Segundo ela, a política em Campo Grande reflete em todas as cidades do Mato Grosso do Sul e por isso, nos mandatos anteriores, aplicou a política interiorana na Capital, e planeja fazer isso novamente, caso seja eleita vereadora.

“Falo que vou fazer e faço". Grazielle ainda contou que sempre trabalhou pela participação feminina na política, e que não vai deixar de lutar por essa causa.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também